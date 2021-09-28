Тбилиси, 28 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Минздрав Грузии с 1 октября возобновит финансирование плановых операций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Mos.ru Койки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Сообщается, что для получения соответствующей медпомощи жителям страны потребуется заполнить необходимые документы. До этого в больницах проводили только срочные операции, а также операции, касающиеся онкологии и сердечных заболеваний.

Проведение плановых операций в Грузии было приостановлено с конца июля. Это было сделано, чтобы освободить больше мест в больницах для пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в августе в Грузии были самые высокие показатели по распространению коронавируса с начала пандемии. Страна по числу выявляемых случаев заражения коронавирусом при пересчёте на душу населения выходила на первое место в мире. Больницы в республике были переполнены, пришлось разворачивать для пациентов с COVID-19 полевые госпитали, чего раньше никогда не делали.