Индонезия продвигает индонезийский батик в Японии
Токио, 28 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Токио продвигает индонезийский батик в японской общине, сообщает Republika.
Wilhelm Joys Andersen
Токио
Согласно заявлению посольства Индонезии в Токио, батик индиго стал важной частью культурного богатства Индонезии.
«Батик индиго играет важную роль в нашей культуре и нашей повседневной жизни. Точно так же шибори — очень важная часть японской жизни», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Токио.
Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Очарование индонезийского батика» проходит во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве.
Подробнее в материале:Выставка «Очарование индонезийского батика» проходит в Москве