Токио, 28 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Токио продвигает индонезийский батик в японской общине, сообщает Republika.

Wilhelm Joys Andersen Токио

Согласно заявлению посольства Индонезии в Токио, батик индиго стал важной частью культурного богатства Индонезии.

«Батик индиго играет важную роль в нашей культуре и нашей повседневной жизни. Точно так же шибори — очень важная часть японской жизни», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Очарование индонезийского батика» проходит во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве.

Подробнее в материале:Выставка «Очарование индонезийского батика» проходит в Москве