Москва, 28 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Жители России, которые ездили куда-либо отдыхать летом 2021 года, в среднем потратили 38 тыс. 900 рублей на одного человека, что на 19% больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.

Марина Каширская ИА REGNUM Отдых

При этом в ходе опроса выяснилось, что граждане РФ в среднем планировали потратить около 40 тыс. рублей на человека (-19% к 2020 году). Уровень расходов на отпуск уступает предпандемийному 2019 году и соответствует показателям 2015 года.

Из тех российских граждан, которые отдыхали летом, 90% остались довольны отпуском, недовольны 23%. В основном довольны те, кто отдыхал в другом городе России (93%). Чаще всего те, кому не понравился отдых летом, не смогли поехать туда, куда хотели (40%).

Опрос по телефону проведен 16, 18 и 19 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, отдыхали летом в 2021 году 74% жителей России. Не отдыхали и не брали отпуск в летний период 27%.

Читайте подробнее: ВЦИОМ выяснил, где жители России отдыхали летом-2021