Токио, 28 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Решение о полном снятии с октября, ранее введённого в Японии из-за пандемии коронавирусом режима чрезвычайной ситуации (ЧС), приняли японские власти. Об этом 28 сентября сообщил на заседании экспертного комитета премьер страны Ёсихидэ Суга, его слова приводит телеканал NHK.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса в Японии

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Уточняется, что премьер-министр Японии сообщил, что число новых случаев заражения коронавирусом в стране значительно снизилось и эпидемиологическая ситуация улучшается.

При это в настоящее время в стране в 19 префектурах, включая Токио и Осаку, из-за COVID-19 введен режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что нынешняя пандемия коронавируса, по его мнению, продлится по меньшей мере еще один год.