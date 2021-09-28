Афины , 28 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Греческий орган по регулированию энергетики должен отозвать лицензии на ветряные турбины, которые ранее одобрили для установки в регионе Эвия. Об этом, как передает AMNA, сообщил 27 сентября министр окружающей среды и энергетики страны Костас Скрекас.

Publicdomainpictures.net Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

В письме главе органа Атанассиосу Дагумасу министр выразил свое удивление этим решением, подчеркнув, что правительство «прямо пообещало, что не будет вмешиваться в районы, пострадавшие от пожаров, до тех пор, пока комитет по восстановлению не представит свои планы [помощи региону]. Вместо этого, к моему удивлению, мне сообщили, что Управление по регулированию энергетики выдало разрешение на установку 13 ветряных турбин на горе Телетрио в муниципалитете Истия-Эдипсос сроком на 25 лет».

Министр призвал главу Управления по регулированию энергетики отменить решение о любых разрешениях на установку ветряных турбин и воздержаться от выдачи новых.

Комитет по восстановлению, на который сослался министр, возглавляет бывший мэр Каламаты Ставрос Бенос, которому поручено разработать комплексный план экономического и экологического возрождения Эвии.

Северная Эвия летом 2021 года сильно пострадала от лесных пожаров.