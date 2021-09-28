В Евросоюзе второй месяц подряд падают продажи коммерческих машин
Брюссель, 28 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года автолюбители Евросоюза приобрели на 5,4% меньше новой коммерческой техники, чем в прошлом году. Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
По данным ассоциации, спад продаж коммерческой техники на авторынке ЕС наблюдается уже второй месяц подряд. Так, в июле 2021 года дилеры в Евросоюзе реализовали на 12% меньше таких автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что сильнее всего продажи упали в странах Западной Европы, а вот в Центральной Европе, наоборот, наблюдается рост реализации коммерческой техники на 23%.
С начала 2021 года по август включительно продажи коммерческих автомобилей в ЕС в целом выросли на 24% в годом сравнении, до 1 292 628 экземпляров.
Напомним, в июле 2021 года реализация легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (сегмент LCV) в России снизилась на 4,1%, до 136 040 единиц.
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