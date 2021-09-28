Брюссель, 28 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года автолюбители Евросоюза приобрели на 5,4% меньше новой коммерческой техники, чем в прошлом году. Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

По данным ассоциации, спад продаж коммерческой техники на авторынке ЕС наблюдается уже второй месяц подряд. Так, в июле 2021 года дилеры в Евросоюзе реализовали на 12% меньше таких автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что сильнее всего продажи упали в странах Западной Европы, а вот в Центральной Европе, наоборот, наблюдается рост реализации коммерческой техники на 23%.

С начала 2021 года по август включительно продажи коммерческих автомобилей в ЕС в целом выросли на 24% в годом сравнении, до 1 292 628 экземпляров.

Напомним, в июле 2021 года реализация легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (сегмент LCV) в России снизилась на 4,1%, до 136 040 единиц.

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