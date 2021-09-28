Сеул, 28 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 28 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Военнослужащие Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у трёх представителей сухопутных войск и одного представителя Командования объединённых сил.

Известно, что двое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 153.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1743.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2289 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 305 842.

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