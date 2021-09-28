Воронеж, 28 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми заморозками, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области 28 сентября.

Заморозки

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«Ночью и утром 29 и 30 сентября 2021 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до минус 1−3 градусов», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

В настоящее время в Воронеже +11, ночью не выше +2. Небольшое потепление ожидается в первых числах октября — до +14 градусов днём.

Как сообщало ИА REGNUM с 27 сентября в Воронеже начался отопительный сезон для жилых домов. Однако пока тепло пришло далеко не во все квартиры.