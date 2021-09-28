Буэнос-Айрес, 28 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Аргентина вновь открыла несколько своих границ с соседними странами. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

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Благодаря ряду мер по постепенному переходу к постпандемическому периоду, 27 сентября был открыт мост Танкредо Невеса и аэропорт Пуэрто-Игуасу, а также международный переход Лос-Либертадорес.

В попытке восстановить одну из отраслей, наиболее пострадавшую от пандемии коронавируса, страна уже начала принимать первых бразильских и чилийских туристов, которые въехали через провинции Мисьонес и Мендоса.

Инициатива началась как пилотное испытание режима безопасных границ после опубликованного постановления, разрешающего открытие двух безопасных коридоров: одного в Мисьонес (на двухстороннем мосту Танкредо Невес и в аэропорту Пуэрто-Игуасу) и другого в Мендосе на международном пропускном пункте Лос-Либертадорес.

«Мы убеждены, что туризм станет одним из основных направлений в восстановлении экономической деятельности Аргентины», — сказал министр туризма страны Матиас Ламменс.