Москва, 28 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию Соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, подписанное в Москве 18 декабря 2020 г., передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

ИА REGNUM Госдума

Соглашение направлено на оказание взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными в соответствии с национальным законодательством и положениями соглашения.

Предметом запроса об оказании правовой помощи являются данные о наличии (отсутствии) гражданства сторон соглашения, о наличии документов, дающих право на постоянное (временное) пребывание (проживание) на территориях сторон, о постановке на миграционный учет или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан сторон, граждан третьих государств и лиц без гражданства, об обязательствах имущественного характера, о привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности на территориях сторон соглашения и другие данные.