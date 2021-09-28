Москва, 28 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Законопроект о запрете работать водителем такси гражданам с непогашенной судимостью правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Согласно поправкам в Трудовой кодекс, к управлению легковыми такси не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Водителем такси не смогут работать судимые за преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующие вышеперечисленным.

К трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений: преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

При поступлении на работу граждане будут обязаны предъявлять работодателю оригинал или заверенную копию документа о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданного компетентным органом иностранного государства — члена ЕАЭС, с приложением перевода на русский язык, верность которого должна быть удостоверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Кроме того, согласно законопроекту, работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, трудовая деятельность которого непосредственно связана с управлением легковым такси, автобусом, трамваем, троллейбусом, подвижным составом внеуличного транспорта при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник подвергается уголовному преследованию за вышеперечисленные преступления. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) указанного работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

Согласно поправкам, до 1 марта 2023 года все водители такси и общественного транспорта обязаны представить работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.