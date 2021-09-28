Москва, 28 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В России рынок ипотеки требует внимания Центрального банка РФ, потому, что резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию «пузыря». Такой вывод сделан в заключении Счетной палаты РФ на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

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По мнению аудиторов СП РФ, сформировавшийся ипотечный пузырь может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения России.

В СП уточнилии, что по итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21%, превысив результат 2019-го. В свою очередь повышенный спрос на ипотеку привел к росту цен на недвижимость — в 2020 году цены выросли на 12%, на вторичном — на 9,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, так как в РФ продолжают действовать программы «лояльного» кредитования населения, то и объемы кредитования будут расти.

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