Париж, 28 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Ранее вызванный в Париж для консультаций из-за скандала вокруг американо-британо-австралийского соглашения о строительстве атомных подводных лодок посол Франции в Соединенных Штатах Филипп Этьен 29 сентября возвратится в Вашингтон. Об этом 28 сентября сообщил на пресс-конференции французский президент Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Посол Франции вернется в Вашингтон завтра с ясным переговорным мандатом, чтобы обсудить условия возобновления (сотрудничества с США — ред.)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главы минобороны США и Франции Ллойд Остин и Флоранс Парли обсудили по телефону развитие ситуации в африканском регионе Сахель.