Батуми, Грузия, , 11:15 — REGNUM Пять военных кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО вошли в территориальные воды Грузии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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«В состав группы входят флагманский корабль Испании, суда Италии, Болгарии, Румынии и Турции. Подразделением руководит капитан первого ранга Хавьер Нуньес де Прадо», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что корабли вошли с порт Батуми. Моряков встречал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и другие официальные лица. Это четвёртое посещение Грузии натовскими кораблями в 2021 году.

Стоит отметить, что в Чёрном море запланировано проведение военных учений с участием кораблей НАТО и катеров береговой охраны Грузии. Планируется, что таким образом будет повышена обороноспособность страны.