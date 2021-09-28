Новосибирск, 28 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области после жалоб на лечение в отделении детской онкогематологии в больнице Краснообска начата прокурорская проверка. Ранее родители заявили, что дети умирали не от рака, а от внутрибольничных инфекций.

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«Старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин подтвердил эту информацию: прокурор Новосибирской области Яков Хорошев назначил проверку после публикации. Она будет касаться проблем в лечении в целом, в том числе обеспечения детей лекарствами», — пишут «НГС Новости».

По данным СМИ, с 15 по 20 сентября в Новосибирске умерли два пациента онкогематологического отделения. Также есть пациенты, состояние которых ухудшилось.

После того, после того как мать одного из маленьких пациентов подняла вопрос о состоянии отделения на приёме у первого заместителя губернатора региона Юрия Петухова, было принято решение, что всех детей переведут в областную больницу на три месяца, чтобы начать ремонт и помывку отделения в Краснообске. Минздрав области сейчас проводит свою проверку.