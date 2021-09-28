Канберра, 28 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Сезон штормов в австралийском штате Новый Южный Уэльс наступил рано, поскольку местных жителей уже предупредили о необходимости подготовиться к непогоде на этой неделе. Об этом 28 сентября сообщил телеканал Nine News.

Nasa.gov Шторм

В министерстве по чрезвычайным ситуациям уже заявили, что хотя сезон должен был официально начаться 1 октября, приближающийся циклон «нестабильную погоду» в течение остальной части недели. В ведомстве предупредили, что штормовые предупреждения будут обновляться с 29 сентября.

Жителям Нового Южного Уэльса настоятельно рекомендуется заранее подготовить свою собственность ко встрече с непогодой, в том числе переместить свои автомобили подальше от деревьев. Спасательные ведомства также подчеркнули, что отряды волонтеров будут готовы оказывать помощь при необходимости.