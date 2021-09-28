Для нового онкоцентра Якутии будут искать более тысячи работников
Якутск, 28 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В новый онкологический центр Якутии, который строят в республике, планируется трудоустроить более 1000 сотрудников. Такие данные Yakutia-Daily.ru предоставили в центре управления регионом.
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Врачей для нового учреждения здравоохранения готовит кафедра онкологии Мединститута СВФУ. Сроки поджимают — ввод онкоцентра в эксплуатацию перенесён на 2022 год, строительство идёт с опережением графика. На данный момент стены здания воздвигнуты, идёт отделка блоков и бетонирование шахты лифта. Строители штукатурят стены, скоро в новом строении будет запущено отопление.
Как сообщало ИА REGNUM, на строительство второй очереди онкологического центра, с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком, государством выделено 5,9 млрд рублей.