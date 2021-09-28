Веллингтон, 28 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Австралийцы, отчаявшиеся вернуться домой из Новой Зеландии, идут на все, чтобы оказаться дома, тратя десятки тысяч долларов на аренду частных самолетов. Об этом 28 сентября написала газета The Guardian.

Новая Зеландия

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Журналисты рассказали историю Шэрон Рассел, которая находилась в двухнедельной поездке в Квинстаун (регион Отаго). Однако ее путешествие в Новое Зеландию растянулось на восемь недель, когда австралийское правительство внезапно приостановило авиасообщение с соседней страной.

После долгих дней ожидания женщина решила действовать: она решила собрать группу из соотечественников и попытаться забронировать частный рейс. После публикации в социальных сетях она получила порядка 50 сообщений. Однако многие отказались, когда дело дошло до оплаты полета, поскольку аренда 14-местного частного самолета обошлась бы в 85 000 новозеландских долларов ($59 тыс.).

К счастью, авиаперевозчик Aitrly предложил организовать перелет за 40 000 долларов.