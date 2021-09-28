Будапешт, 28 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Из-за действий Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией «Газпром» о долгосрочных поставках газа посол Украины вызван в МИД Венгрии. Об этом 28 сентября сообщил главы венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны», — говорится в сообщении.

Также Сийярто добавил, что украинская сторона «не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся» и подчеркнул, что такого рода действия Киева рассматриваются Будапештом, как «нарушение суверенитета (Венгрии) и интересов ее национальной безопасности».

«Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел», — заключил глава венгерского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на то, что венгерские власти подписали с российской компанией «Газпром» новое соглашение.