Москва, 28 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. По итогам года бензин вполне может подорожать на 10%. Об этом 28 сентября заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский, выступая на пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Мы легко за 10% можем перескочить. Исключительно выборы и попытка сбавить градус протестных настроений обусловили то, что все лето боролись с ростом цен. Бензин легче регулировать. Это монополистический сектор. И тут удалось тормознуть цен. И выборы прошли, и торговать себе в убыток нефтяные компании больше не будут. И цены продолжат расти. И 4−5% мы легко можем увидеть в ближайшие три месяца. Банкротство малых АЗС происходит по всей стране, маховик инфляции продолжает раскручиваться», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что розничные цены на горючее в РФ снижались в рамках предвыборной кампании и после ее завершения снова начали расти.