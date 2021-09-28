Москва, 28 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,13% и стремясь преодолеть отметку 72,50 за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

ИА REGNUM Деньги

«Рост происходит на фоне роста цен на нефть к $80,00 за баррель Brent и позитивного завершения на азиатских торгах, где индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng прибавил 1,41%.

Стремительное удорожание нефти и природного газа, в последние дни происходят на фоне энергетического кризиса в Китае, где дефицит электроэнергии по данным расчетов Goldman Sachs, затронул работу 44% промышленной деятельности предприятий.

Это хорошо коррелирует с другими данными по промышленному сектору Китая, где в последние месяцы фиксируется стагнация и падение темпов роста прибыли, в августе они сократились с 16,4% г/г до 10,10% г/г.

Комбинация из стремительно дорожающих энергоресурсов (Brent с начала недели подорожала на 3,5%, природный газ на 21%) и стагнации главной «фабрики мира», плохое сочетание, которое абсолютно точно, не дает надежд на устойчивость такой конструкции.

Видимо поэтому участники торгов, не торопятся отыгрывать взлет цен традиционных экспортных товаров России, в столь же масштабное укрепление рубля.

Сегодня, 28 сентября, российская валюта так и останется в дневном торговом диапазоне 72,00−72,90 в непонятном состоянии, где с одной стороны, рубль к доллару США должен дешеветь из-за роста американского доллара к корзине валют стран G7, а с другой, дорожать, из-за стремительного роста цен на энергоносители.

Сигналом к изменению этой парадигмы торгов, станет пробой одной из границ дневного торгового диапазона, который может произойти позже на этой неделе», — считает эксперт.

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