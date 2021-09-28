Минск, , 10:41 — REGNUM Содружество независимых государств (СНГ) является примером глубокой и равноправной интеграции суверенных стран, которые сохранили исторические, культурные и родственные связи между народами. Об этом 28 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в приветствии участникам международной научно-практической конференции «30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы», его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Белорусский лидер назвал Содружество примером глубокой и равноправной интеграции суверенных государств, сохранивших исторические, культурные и родственные связи между народами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Лукашенко добавил, что Белоруссия является странницей дальнейшего укрепления связей в содружестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество независимых государств (СНГ) состоялось в качестве современной международной региональной организации.

Отметим, международная научно-практическая конференция «30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы» проходит в Минске 28 и 29 сентября на базе Национальной академии наук (НАН) Белоруссии.