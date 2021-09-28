Москва, 28 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Правительство РФ поможет Саратовской области построить новый противотуберкулёзный диспансер, сообщает 28 сентября сайт федерального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в регион поручил Минздраву РФ до 15 октября оценить базу противотуберкулёзной службы региона. При этом должна быть учтена заболеваемость в соседних областях. После этого нужно скорректировать проектно-сметную документацию на строительство диспансера и проработать вопрос о выделении средств в рамках нового федерального бюджета.

В правительстве уточнили, что сейчас областной диспансер находится в старых корпусах, расположенных в разных районах Саратова. При этом большинство палат являются многоместными, а износ оборудования доходит до 100%.