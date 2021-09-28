Пермь, 28 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы. Об этом сообщает телеграм-канал регионального отделения партии «Единая Россия».

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Напомним, глава региона на выборах в Госдуму и Заксобрания возглавлял партсписки субъекта РФ. Об отказе от депутатства в краевом парламенте губернатор заявил 24 сентября. И вот новый отказ — теперь от мандата депутата Госдумы.

Выборы в Прикамье депутатов в Госдуму прошли 17−19 сентября. По их итогам «Единая Россия» в регионе набрала 33,56% по федеральному округу. Победу по четырем одномандатным округам также одержали единороссы.