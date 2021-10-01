Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 октября, в России вступил в силу закон о бесплатных прививках в частных клиниках, сообщает ИА REGNUM.

В поликлинике

Частные и ведомственные клиники смогут проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Речь идет о профилактических прививках, включенных в национальный календарь и в календарь прививок по эпидемическим показаниям.

Обеспечивать клиники вакцинами будут власти: по национальному календарю — правительство РФ, а по календарю прививок по эпидемическим показаниям — высший исполнительный орган региона.

До этого граждане имели право на бесплатные профилактические прививки в государственных и муниципальных клиниках.

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