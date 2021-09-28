Гавана, 28 сентября 2021, 10:26 — REGNUM Национальная ассамблея народной власти Кубы выразила благодарность за солидарность с островом, выраженную законодателями и участниками празднования столетия Коммунистической партии Испании. Соответствующее заявление в своём аккаунте в Twitter сделала председатель комитета по международным отношениям кубинского парламента Йоланда Феррер, сообщает Prensa Latina.
Она напомнила, что на празднике присутствовал кубинский депутат Фернандо Гонсалес, а завершилось мероприятие концертом певца Сильвио Родригеса.
Накануне в мадридском городе Ривас-Васьямадрид состоялось мероприятие, посвящённое юбилею компартии, на котором присутствовали второй заместитель председателя правительства Испании Йоланда Диас, генеральные секретари испанской компартии и других организаций, а также международные делегации и гости.
В своём аккаунте в Twitter испанский депутат Ману Пинеда отметил, что «узы солидарности и товарищества с Кубой были постоянными в столетней истории КПИ».
Он также назвал «настоящей честью» присутствие на празднике Фернандо Гонсалеса, президента Кубинского института дружбы народов, который также выступил 25 сентября в дебатах о современном латиноамериканском контексте.
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