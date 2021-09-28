Гавана, 28 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Национальная ассамблея народной власти Кубы выразила благодарность за солидарность с островом, выраженную законодателями и участниками празднования столетия Коммунистической партии Испании. Соответствующее заявление в своём аккаунте в Twitter сделала председатель комитета по международным отношениям кубинского парламента Йоланда Феррер, сообщает Prensa Latina.

Лидер испанских коммунистов Долорес Ибаррури выступает на радио. 1936

Она напомнила, что на празднике присутствовал кубинский депутат Фернандо Гонсалес, а завершилось мероприятие концертом певца Сильвио Родригеса.

Накануне в мадридском городе Ривас-Васьямадрид состоялось мероприятие, посвящённое юбилею компартии, на котором присутствовали второй заместитель председателя правительства Испании Йоланда Диас, генеральные секретари испанской компартии и других организаций, а также международные делегации и гости.

В своём аккаунте в Twitter испанский депутат Ману Пинеда отметил, что «узы солидарности и товарищества с Кубой были постоянными в столетней истории КПИ».

Он также назвал «настоящей честью» присутствие на празднике Фернандо Гонсалеса, президента Кубинского института дружбы народов, который также выступил 25 сентября в дебатах о современном латиноамериканском контексте.