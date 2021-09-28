Москва, 28 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на завершение строительства арктической платформы «Северный полюс», сообщает 28 сентября сайт правительства России.

Nalog.ru Михаил Мишустин

Всего будет направлено более 2,1 млрд рублей. Деньги поступят Росгидромету в 2021—2022 годах. Средства позволят завершить строительство платформы в 2022 году и провести швартовные и заводские ходовые испытания.

Платформа может находиться на льду и на воде, это позволит полярникам возобновить дрейфующие экспедиции, которые были прерваны в начале 2000-х годов из-за уменьшения толщины льда в Арктике. Длина платформы составит 83 метра.

Ранее на строительство платформы уже были выделены средства в размере более 1 млрд рублей.