Москва, 28 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в 18 регионах России 48 подпольных оружейников, сообщили 28 сентября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», — сообщили в центре.

Отмечается, что спецоперация была проведена в Москве, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, а также во Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

В результате из незаконного оборота изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля ФСБ пресекла деятельность 45 нелегальных оружейников. Тогда было изъято 272 единицы российского и зарубежного огнестрельного оружия. В числе изъятого — американский ружейный гранатомет «М-79» 1940 года, пулемёты, автоматы, пистолеты и револьверы и другое оружие, а также боеприпасы и мины, гранаты, патроны, взрыватели и глушители.

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