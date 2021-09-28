Варшава, 28 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Глава министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции объявил, что новые социальные и экономические ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в республике не будут вводить «как минимум в ближайший месяц». Об этом 28 сентября сообщает Polskie Radio.

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«В настоящий момент, при текущем количестве заражений, мы не предусматриваем изменений санитарных ограничений. На октябрь подготовлено эпидемическое постановление Совета министров, предусматривающее продление текущих ограничений, под которые все так же не будут подпадать вакцинированные граждане. Но ужесточения нынешних ограничений как минимум в ближайший месяц ожидать не стоит», — заявил министр.

При этом, по его словам, в настоящее время в национальном масштабе наблюдается тенденция к росту числа новых случаев заражения коронавирусом, и в ноябре текущего года ситуация с ограничениями может измениться.