Баку, 28 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 27 сентября выявили 558 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6684 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 481 401 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 452 968 человек, в том числе 1241 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 21 957 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6476 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 19 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1029 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 9151 теста. Выздоровевшими медики признали 2680 человек. Скончались 24 пациента с диагнозом COVID-19.

Напомним, в Азербайджане в рамках мер профилактики пандемии отложили начало учебного года. Ученики младших классов пошли в школу 22 сентября. С 29 сентября учится начнут старшеклассники и студенты.