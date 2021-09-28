Афины , 28 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Запись на прививки от гриппа в Греции в этом году начнется 1 октября. Об этом, как сообщает AMNA, заявила 27 сентября председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду.

ru.torange.biz Прививка

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Уязвимые слои населения Греции должны привиться от гриппа, сказала она, объяснив, что не нужно ждать между прививками от COVID-19, гриппа или другой вакцины, такой как пневмококковая.

Тот факт, что уровень заболеваемости гриппом в стране был низким в предыдущие годы, особенно в прошлом году, не означает, что общественность должна игнорировать это заболевание, подчеркнула Теодориду.