Путин поздравил атомщиков с Днём работника атомной промышленности
Москва, 28 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником — Днём работника атомной промышленности, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что ядерные технологии предоставляют новые возможности для внедрения прорывных решений в медицине, для покорения космоса и освоения Арктики.
«Этот профессиональный праздник — дань уважения многим поколениям учёных, конструкторов, рабочих, инженеров, обеспечивающих ядерный паритет и обороноспособность России», — отметил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, День работника атомной промышленности был учрежден указом президента РФ в июне 2005 года.
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