Москва, 28 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником — Днём работника атомной промышленности, сообщается на сайте Кремля.

Rnpp.rv.ua Атомщики Ровенской АЭС

Президент подчеркнул, что ядерные технологии предоставляют новые возможности для внедрения прорывных решений в медицине, для покорения космоса и освоения Арктики.

«Этот профессиональный праздник — дань уважения многим поколениям учёных, конструкторов, рабочих, инженеров, обеспечивающих ядерный паритет и обороноспособность России», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, День работника атомной промышленности был учрежден указом президента РФ в июне 2005 года.

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