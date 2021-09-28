Ташкент, 28 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетит Узбекистан с официальным визитом в первых числах октября, сообщил ИА REGNUM источник в правительстве Узбекистана.

Gagauz.md Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

«В рамках визита также состоится форум деловых кругов двух стран», — отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее власти Узбекистана и Туркмении договорились о создании зоны приграничной торговли и доведении товарооборота до 1 миллиарда долларов.