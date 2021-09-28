Афины , 28 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Греции за последние 24 часа выявили 2130 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 27 сентября. Накануне, в воскресенье, 26 сентября, в стране сообщалось про 1100 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции подтвержден 648 091 случай инфицирования. За последние 24 часа в стране зарегистрировали 47 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 727 человек.

В общей сложности 323 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 81,7% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 168 пациентов были госпитализированы за последние 24 часа.