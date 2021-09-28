Канберра, 28 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Рост темпов вакцинации от COVID-19 в Австралии является признаком того, что «в конце туннеля все же есть свет», поскольку страна постепенно восстанавливается после пандемии. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 28 сентября министр здравоохранения страны Грег Хант, выступая на пресс-конференции.

Вакцина

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В частности, Хант объявил, что количество сделанных прививок превысило 27 миллионов, при этом 70% людей старше 50 лет считаются полностью вакцинированными.

«88,5% людей старше 50 получили первую дозу», — добавил Хант.

После завершения пресс-конференции у себя на странице в Twitter Хант написал, что более 94% австралийцев старше 70 получили первый компонент вакцины. 76% населения Австралии старше 16 лет поставили первую прививку от COVID-19.