Сент-Луис, США, 28 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Даллас Старз» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Сент-Луиса» российский нападающий Павел Бучневич забросил шайбу и отдал результативную передачу. У «Далласа» отличился Райли Туфте.

Как сообщало ИА REGNUM, «Коламбус» одержал победу над «Питтсбургом», российский форвард Чинахов забил один гол.

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