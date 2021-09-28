Канберра, 28 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Некоторым жителям штата Виктория, расположенного на юго-востоке Австралии, проходящим домашний карантин, будет предложено принять участие в пилотной программе по тестированию нового процесса проверки по соблюдению режима самоизоляции. Об этом 28 сентября сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Сейчас власти штата хотят понять, можно ли контролировать местонахождение граждан, сидящих на домашнем карантине, с помощью смартфона и специального приложения. Поводом к внедрению новых технологий является скорое возвращение на родину десятков тысяч австралийцев, которые не смогут проходить карантин в отелях, что является сегодня распространенной практикой.

Как объясняют журналисты, в приложение будет встроена функция определения геолокации и привязка его к селфи. Более того, геопозиция определяется автоматически в момент отправки уведомления о необходимости сделать селфи, а не в момент его отправки.