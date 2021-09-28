Лондон, 28 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Стоимость газа в Европе вновь побила рекорд. Так, в ходе торгов на бирже ICE 28 сентября впервые в истории цена на голубое топливо перешагнула отметку $1000 за 1 тыс. кубических метров. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Читайте также: Цена на газ в Европе снова достигла $900 за тысячу кубометров

К настоящему моменту стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1031,3 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в ходе торгов на лондонской бирже ICE спотовые цены на газ вновь превысили отметку в $900 за тысячу кубометров. Так, по состоянию на 13:01 мск стоимость октябрьского фьючерса поднялась до $901,7, а затем по состоянию на 13:17 мск скорректировалась до $896,5 за тысячу кубометров.

Ранее по теме: Цена на газ в Европе идёт вниз после рекордных значений

При этом 15 сентября биржевые цены на газ в Европе показали новое исторически рекордное значение, превысив $960 за 1 тыс. куб. м.