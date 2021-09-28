Порт-о-Пренс, , 09:37 — REGNUM Решение об освобождении от работы членов временного избирательного совета (CEP) Гаити, который в конце минувшего года назначил убитый в июле президент страны Жовенель Моиз, приняло гаитянское правительство. Об этом 28 сентября сообщает канцелярия премьер-министра Гаити на своей странице в соцсети Twitter.

Гаити

«Правительство республики своим распоряжением в понедельник, 27 сентября, освободило членов CEP от их работы в государственной администрации. Таким образом, принято решение отменить постановление от 18 сентября 2020 года, которым они были назначены, и которым установлен мандат избирательного органа», — говорится в сообщении.

При этом покойный президент Гаити создал СЕР в сентябре 2020 года для организации выборов и принятия новой конституции страны, однако Кассационный суд, высший гаитянский судебный орган не стал приводить к присяге его членов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что выборы президента Гаити, ранее назначенные на 26 сентября, решением Избирательного совета страны (избиркома) перенесены на 7 ноября.

Напомним, что последний президент Гаити Жовенель Моиз 7 июля был застрелен в своей резиденции. Временное управление страной сразу после убийства Моиза взял на себя исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позднее он заявил о готовности освободить место главы правительства для Ариэля Анри, который был назначен Моизом на пост премьер-министра 5 июля, но не успел приступить к работе до убийства президента. Анри вступил в должность главы правительства 20 июля.