Канберра, 28 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. За последние сутки в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе выявили 863 новых случая заражения коронавирусом и еще смертей от COVID-19. В то же время более 60% жителей штата получили оба компонента вакцины от COVID-19, что приближает дату скорого снятия локдауна в Сиднее. Об этом 28 сентября сообщил телеканал Nine News.

Сидней

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Отмечается, что локдаун в Сиднее и его окрестностях будет снят, когда 70% местного населения сделают две ковид-прививки. Предположительно, это произойдет 11 октября.

«Вы обманываете себя, если думаете, что вам не нужно делать прививку, потому что вполне реально, что вы заразитесь вирусом и умрете или попадете в реанимацию», — заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард.

Он также раскритиковал тех австралийцев, которые специально откладывали дату вакцинации, чтобы привиться препаратом от определенного производителя.