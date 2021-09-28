Сеул, 28 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Компания Genesis планирует представить 30 сентября 2021 года новый электрический кроссовер GV60. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Genesis Genesis GV60

Новинка разработана на базе новой «тележки» E-GMP, которая была создана специально для электрических моделей.

GV60 будет выполнен в фирменном дизайне корейской марки. Экстерьер модели отличается динамичным профилем с плавными линиями крыши, на боковинах нет лишних элементов, а в передней части появились разделенные на две части фары. Вместо боковых зеркал у модели предусмотрены камеры заднего вида.

В салоне установлен блок с двумя экранами, один из которых исполняет роль приборной панели, а второй — мультимедийной системы.

Напомним, до конца 2021 года Genesis представит в России седан Genesis G90 второго поколения.

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