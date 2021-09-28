Канберра, 28 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. За последние сутки в Квинсленде, расположенном на северо-востоке Австралии, было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, что привело к введению новых ограничений на юго-востоке штата. В министерстве здравоохранения Квинсленда подтвердили, что один из зараженных не соблюдал режим самоизоляции в течение инкубационного периода и мог заразить других людей. Однако, выступая на пресс-конференции 28 сентября, премьер-министр штата Анастейша Палащук заявила, что «паниковать не стоит», поскольку ее правительство пока не рассматривает возможность введения локдауна. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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На вопрос журналистов, собирается ли правительство Квинсленда вводить локдаун, Палащук ответила: «Нет, не на данном этапе».

Однако она подтвердила, что некоторые ограничения все же вступят в силу в Брисбене и Мортон-Бей немедленно, включая ношение масок во всех общественных местах.

Премьер-министр штата также объявила, что любой, кто был в Брисбена или Мортон-Бэе с 19 сентября, не сможет посещать больницы, учреждения по уходу за престарелыми людьми, центры для инвалидов или пенитенциарные учреждения.