Сухум, 28 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. 126 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 27 сентября в ходе 540 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 178 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 30 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 27 479 носителей SARS-CoV-2. Из них 22 590 признаны выздоровевшими, в том числе за двое последних суток — 186. Всего в стране зарегистрировали 416 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение двух последних суток зафиксировали два таких случая.

Стоит отметить, что 26 сентября в Абхазии тесты на коронавирус не проводили. Днём ранее в республике сообщили, что за сутки выявили 88 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 370 исследований. Зафиксировали два случая смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».