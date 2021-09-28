Мельбурн, Австралия, 28 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. За последние сутки в австралийском штате Виктория выявили 867 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим показателем с начала текущего года. Более того, 28 сентября штат Виктория обогнал самый крупный по численности населения штат Австралии Новый Южный Уэльс по числу ежедневно выявляемых случаев заражения. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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За последние 24 часа еще четыре человека в Виктории скончались от COVID-19. В настоящее время 375 человек с диагнозом COVID-19 находятся в больницах. 81 пациент находится в реанимации, 61 из которых находится на ИВЛ.

Представляя новую статистику по коронавирусу на пресс-конференции, министр здравоохранения штата Мартин Фоули также сообщил, что в Виктории ранее было выявлено еще 149 случаев заражения, которые ранее не были учтены. По его словам, они относятся к 26 и 27 сентября. О них не было объявлено своевременно из-за технических сбоев.