Питтсбург, США, 28 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Питтсбург Пингвигз» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Santeri Viinamäki Хоккей

В конце первого периода счёт открыл 20-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Также отличились Адам Боквист и Эмиль Бемстрём.

Чинахов в этом матче провёл на льду 13 минут 22 секунды и завершил игру с коэффициентом полезности «+1».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Чинахов оформил хет-трик в контрольном матче с «Детройт Ред Уингз».