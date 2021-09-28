Канберра, 28 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Жители Австралии смогут проверить себя на COVID-19 дома после того, как Управление терапевтических товаров (TGA) одобрило использование и продажу экспресс-тестов в аптеках. Об этом 28 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Выступая на пресс-конференции, министр здравоохранения Австралии Грег Хант объявил, что медицинский регулирующий орган одобрил использование домашних тестов с 1 ноября. Подобные тесты уже используются в стране в домах престарелых и на некоторых предприятиях, но до 1 ноября их свободная продажа в аптеках будет оставаться под запретом.

«Это важная дополнительная возможность для австралийцев защитить себя … Прохождение домашних тестов поддержит всех австралийцев и поддержит общенациональный план по снятию [антикоронавирусных ограничений]», — подчеркнул министр.