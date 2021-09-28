Варшава, 28 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Польские спецслужбы установили личности некоторых нелегальных мигрантов, задержанных за пересечение польско-белорусской границы. У них были изъяты телефоны, которые, в частности, содержали материалы экстремистского характера. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил официальный координатор польских спецслужб Станислав Жарин.

Cezary p Польская полиция

«У одного гражданина Ирака, который незаконно проник на территорию Польши с территории Белоруссии, в телефоне были обнаружены фотографии педофильского и зоофильского характера, в остальных — фотографии в боевой форме, обезглавленных голов и с встреч террористических организаций. В общей сложности, мы получили информацию, что опасными связями с экстремистскими движениями могут обладать до 25% нелегалов, задержанных на границе», — указал Жарин.

Чиновник добавил, что польские спецслужбы также выявили материалы, подтверждающие боевой опыт или обучение обращению с оружием среди многих задержанных мигрантов.

По его словам, некоторые из нелегалов были связаны также с силовыми структурами или военными ополченцами государств Ближнего Востока и Африки.