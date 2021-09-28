Благовещенск, 28 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания Амурской области проголосовали за то, чтобы в Совете Федерации регион представлял советник губернатора региона Артём Шейкин. Решение было принято сегодня, 28 сентября, написал AmurLife.

Совет Федерации

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Его кандидатуру поддержала фракция «Единая Россия», выразив надежду, что Артём Шейкин будет достойно представлять интересы Амурской области в Совете Федерации. Представители КПРФ были против, но их голосов не хватило, чтобы отклонить решение.

«Мы на фракции рассмотрели вопрос и приняли решение голосовать против данной кандидатуры. Дело не в кандидатуре именно Шейкина, дело в системе. Мы понимаем, что это решение политическое, и, к сожалению, та система, которая действует сейчас, в том числе в аспекте назначения члена Совета Федерации, нам кажется достаточно порочной. Сенатор должен быть представителем, избираемым на всенародном голосовании. Поэтому будем голосовать против», — отметил депутат Роман Кобызов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Совет Федерации от Амурской области собираются направить Артёма Шейкина, стало известно 23 сентября. В партийном списке «Единой России» на выборах в Заксобрание Приамурья он был третьим после главы региона Василия Орлова и экс-мэра Благовещенска Иваны Калиты.