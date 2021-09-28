София, , 09:03 — REGNUM Система электронного голосования на предстоящих парламентских выборах в Болгарии является несовершенной и может привести к серьезным ошибкам при подсчете бюллетеней. Такой прогноз в комментарии софийской газете «Труд» сделала группа болгарских экспертов в сфере избирательного права.

По словам аналитиков, статистическая погрешность подобного вида всенародного волеизъявления составляет 5−6 голосов в минуту, а в итоге общегосударственных масштабах могут быть «потеряны» мнения до 50 тысяч избирателей. «Это почти 2% от общего числа граждан, обладающих избирательным правом, или половина «проходного балла» для политических партий и движений, — отметил доктор юридических наук, профессор Михаил Константинов. — В этой связи Центральной избирательной комиссии Болгарии необходимо провести скрупулезный анализ результатов предыдущего голосования и выявить факты неточностей или манипулирования голосами». Как подчеркнул М. Константинов, в противном случае новые выборы могут ознаменоваться «общественной катастрофой».

Напомним, всеобщее голосование по выбору президента и парламента Республики Болгария намечено на 14 ноября. По результатам двух предыдущих выборов, состоявшихся 4 апреля и 11 июля, прошедшие в Народное собрание партии и движения не смогли сформировать действенную коалицию.